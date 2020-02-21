New front in virus outbreak

South Korea cases show how easily coronavirus can spread. Page 3A

Sandhill cranes’ big ‘show’

People are urged to reserve spot now to view migrating birds. Midlands

Weather

High: 55

Mostly sunny and mild

Low: 27

Details: 4A

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Classifieds 5&6MN

Comics 4E

Obituaries 2&3B

Opinion 4&5B

Puzzles 5E

TV listings 5A

38 PAGES * $2.00

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