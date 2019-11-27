...WINTER STORM WILL CONTINUE TO IMPACT THE REGION TONIGHT...
...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM CST
WEDNESDAY...
* WHAT...MIXED PRECIPITATION CHANGING TO MAINLY ALL SNOW. TOTAL
SNOW ACCUMULATIONS 1 TO 5 INCHES AND ICE ACCUMULATIONS OF A
LIGHT GLAZE. WINDS GUSTING AS HIGH AS 45 MPH.
* WHERE...PORTIONS OF EAST CENTRAL AND SOUTHEAST NEBRASKA AND
SOUTHWEST IOWA.
* WHEN...UNTIL 9 AM CST WEDNESDAY.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. PATCHY BLOWING
SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. THE HAZARDOUS
CONDITIONS COULD IMPACT THE EVENING COMMUTE. GUSTY WINDS COULD
BRING DOWN TREE BRANCHES.
* ADDITIONAL DETAILS...ALLOW FOR EXTRA TRAVEL TIME DURING THE
LATE AFTERNOON AND EARLY EVENING RUSH HOUR.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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