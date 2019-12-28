...FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH LATE TONIGHT...
THE FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF IOWA AND NEBRASKA, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS,
IN IOWA, HARRISON AND MONONA. IN NEBRASKA, BURT, BUTLER, CASS,
DODGE, DOUGLAS, GAGE, JEFFERSON, JOHNSON, LANCASTER, OTOE,
SALINE, SARPY, SAUNDERS, SEWARD, AND WASHINGTON.
* THROUGH LATE TONIGHT
* RAINFALL AMOUNTS IN EXCESS OF TWO INCHES HAVE BEEN REPORTED IN
A CORRIDOR FROM SALINE COUNTY THROUGH THE LINCOLN AND OMAHA
AREAS. WHILE THE HEAVIEST RAINFALL APPEARS TO HAVE OCCURRED,
ANOTHER ROUND OF SHOWERS AND PERHAPS AN ISOLATED THUNDERSTORM
COULD BRING UPWARDS OF AN ADDITIONAL HALF INCH TO THE AREA LATER
THIS EVENING. SINCE THE SOIL IS ALREADY SATURATED, ANY
ADDITIONAL RAINFALL WILL RUNOFF, LEADING TO THE POTENTIAL FOR
LOCALIZED FLOODING AND RAPID RISES ON AREA STREAMS AND RIVERS.
* URBANIZED AND POOR DRAINAGE AREAS COULD BE PARTICULARLY
IMPACTED BY FLOODWATER. ROADWAYS COULD BECOME FLOODED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLOOD WATCH MEANS THERE IS A POTENTIAL FOR FLOODING BASED ON
CURRENT FORECASTS.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE ALERT FOR POSSIBLE
FLOOD WARNINGS. THOSE LIVING IN AREAS PRONE TO FLOODING SHOULD BE
PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLOODING DEVELOP.
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