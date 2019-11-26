...WINTER STORM TO IMPACT THE REGION TUESDAY AND TUESDAY NIGHT...
...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM NOON TUESDAY TO
9 AM CST WEDNESDAY...
* WHAT...SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 3 TO 5 INCHES.
WINDS GUSTING AS HIGH AS 40 MPH.
* WHERE...IN NEBRASKA, WASHINGTON AND SAUNDERS COUNTIES. IN
IOWA, HARRISON COUNTY.
* WHEN...FROM NOON TUESDAY TO 9 AM CST WEDNESDAY.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. PATCHY BLOWING
SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. THE HAZARDOUS
CONDITIONS COULD IMPACT THE MORNING OR EVENING COMMUTE.
* ADDITIONAL DETAILS...RAIN AND A MIXTURE OF SNOW AND SLEET IS
FORECAST TO TURN OVER TO ALL SNOW ON TUESDAY AFTERNOON AND
EVENING. THE HEAVIEST SNOWFALL IS EXPECTED AFTER 6 PM.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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