Elma Nfor scored in the 118th minute to give Union Omaha a win over Creighton soccer in an exhibition match Wednesday night at Morrison Stadium.

Union Omaha had quality chances throughout the night before Nfor converted a breakaway opportunity. The teams played two 45-minute halves and an extra 30 minutes.

Union Omaha was playing its first exhibition in Omaha. It will play another exhibition at UNO on March 20.

The inaugural season for Union Omaha kicks off March 27 at Fort Lauderdale CF. It's first home match will be April 25 at Werner Park.

Photos: Union Omaha soccer team holds practice

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