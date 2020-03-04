We have a special treat for Nebraska high school basketball fans.

Check out our live pregame show from Tavern on the Square in Lincoln leading up to the girls state basketball tournament.

The show will start at 8 p.m. and feature The World-Herald's Mike Sautter and Jake Anderson breaking down, answering fans' questions and talking to some special guests, including Lincoln Southwest head coach Jeff Rump, Beatrice head coach Jalen Weeks and more.

Tweet your questions to @MikeSautterOWH.

The video player at the top of the page will go live once the show begins.

And while you're waiting for the state tournament, check out some links to our previews below, or head to NEPrepZone.com for complete coverage:

» Millard South seniors Jayme Horan and Maddie Krull focused on their 'last shot' to win a banner

» Patterson: Baseball can wait for Westside's Steve Clark. There's a hoops title to win

» Everything you need to know about Class A girls state basketball teams

» 'Enjoy the ride': Bennington embraces nerves before first trip to state in 11 years

» Everything you need to know about the Class B girls state basketball teams

» Midseason turnaround sends Wahoo back to state tourney

» Everything you need to know about the Class C-1 and C-2 girls state basketball teams

» Everything you need to know about the Class D-1 and D-2 girls state basketball teams

History of Nebraska prep basketball state championship covers

Check out the front page of The World-Herald's prep basketball state championship covers since 2005.

1 of 30

Tags

Commenting is limited to Omaha World-Herald subscribers. To sign up, click here.

If you're already a subscriber and need to activate your access or log in, click here.

Recommended for you

Load comments

You must be a full digital subscriber to read this article You must be a digital subscriber to view this article.

Your sports-only digital subscription does not include access to this section.

Upgrade to full digital for only $3 extra per month. If you need assistance, call us at (844) 466-1452 or e-mail owhdigital@ggl.bhmginc.com.

To start a new subscription or to add digital access to your print subscription, click Sign Up to join Subscriber Plus.

If you’re already a digital subscriber, Log In.

If you need other assistance, call (844) 466-1452 or email owhdigital@ggl.bhmginc.com.

Learn more about Subscriber Plus.


Sign Up
Log In
Get Started