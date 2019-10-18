Tori Kniesche

Wayne pitcher Tori Kniesche runs the bases after hitting a homer against Beatrice. She hit five home runs throughout the Blue Devil's three games.

 KAYLA WOLF/THE WORLD-HERALD

Tori Kniesche's fifth home run of the day Friday in the top of the seventh inning gave Wayne a 5-3 victory over Beatrice in the championship game of the Class B state softball tournament.

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Photos: 25th anniversary All-Nebraska softball team

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