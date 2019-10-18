State softball: Papillion-La Vista wins title, finishes first-ever Class A undefeated season

Papillion-La Vista second baseman Mikayla Jarecki, left, reaches for the trophy to hoist in the air as the Monarchs celebrate their Class A state softball championship win over Elkhorn.

 KAYLA WOLF/THE WORLD-HERALD

HASTINGS, Neb. — Papillion-La Vista scored eight runs in the fifth inning Friday to break open a tight game to defeat Elkhorn 15-2.

The victory gives the monarchs their 15th state softball championship in school history, and they completed the first-ever undefeated Class A season at 36-0.

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Photos: 25th anniversary All-Nebraska softball team

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steven.beideck@aol.com

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