Busy weekend for Omaha Roncalli offensive lineman Nolan Gorczyca ends with a pair of offers

Omaha Roncalli's Nolan Gorczyca knows what he wants in a college. "Competing program, culture and a mantra that I can support," he said. "Nothing that is glitz and glamour."

 MIKE SAUTTER/THE WORLD-HERALD
Nolan Gorczyca

Omaha Roncalli offensive lineman Nolan Gorczyca has scholarship offers from Dartmouth and Northern Illinois.

mike.sautter@owh.com, ​402-444-1335, Twitter.com/MikeSautterOWH

Tags

Commenting is limited to Omaha World-Herald subscribers. To sign up, click here.

If you're already a subscriber and need to activate your access or log in, click here.

Recommended for you

Load comments

You must be a digital subscriber to view this article.

To start a new subscription or to add digital access to your print subscription, click Sign Up to join Subscriber Plus.

If you’re already a digital subscriber, Log In.

If you need other assistance, call (844) 466-1452 or email owhdigital@ggl.bhmginc.com.

Learn more about Subscriber Plus.


Sign Up
Log In
Get Started