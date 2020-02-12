The Heartland Hoops Classic annually brings plenty of talented players to Grand Island and this year is no exception. 

Here's the players with Division I offers or who have signed letters of intent playing in the event.

* * *

Sunrise Christian

Ty Berry, G, 6-2, 2020: Signed Northwestern

Kendall Brown, F, 6-7, 2021: Wake Forest, Texas, St. Louis, Nebraska, Minnesota, Milwaukee, Maryland, Marquette, Kansas, Baylor, Iowa, Iowa State, Illinois, Creighton, California, Arkansas.

Zachary Clemence, F, 6-9, 2021: Arkansas, TCU, Baylor, Oklahoma, Kansas, Texas, Grand Canyon

Dillon Jones, G, 6-6, 2020: South Carolina, Appalachian State

Willie Lightfoot, G, 5-10, 2022: Oregon, Buffalo, Niagara

David Oyona, F, 6-10, 2023: Oklahoma State

Jayden Stone, G, 6-3, 2020: Louisville, Tennessee, Cincinnati, LSU, Saint Louis, Ole Miss, Murray State, Creighton, Kansas State, Iowa State, Illinois, Georgetown, Creighton, Baylor, Auburn Alabama

Bishop Walsh

Dimingus Stevens, G, 6-5, 2020: Seton Hall commit

Jalen Miller, G, 6-2, 2021: Bryant, Stony Brook

Jordan Rayford, G, 6-5, 2021: Old Dominion

IMG Academy

Brandon Huntley-Hatfield, F, 6-8, 2022: Memphis, Kentucky, Ole Miss, Tennessee, Auburn, Baylor, Florida, Seton Hall, Texas A&M, Vanderbilt, Wake Forest

Mathew Murrell, G, 6-4, 2020: Signed Ole Miss

Jaden Springer, G, 6-5, 2020: Signed Tennessee

Moussa Diabate, F, 6-11, 2021: Arkansas, Florida State, Georgia Tech, Illinois, Maryland, Memphis, Miami, Michigan, Texas Tech, UNLV, Utah, Virginia Tech, Florida, Kentucky, Louisville

Lynn Kidd, F, 6-9, 2021: Auburn, Iowa State, Florida, Georgia Tech, Xavier

Mark Williams, C, 7-1, 2020: Signed Duke

Jarace Walker, F, 6-6, 2022: Howard

Zach Edey, C, 7-3, 2020: Signed Purdue

Millard North

Hunter Sallis, G, 6-4, 2021: Alabama, Arkansas, California, Creighton, Gonzaga, Iowa, Iowa State, Kansas State, Marquette, Missouri, Nebraska, Ole Miss, Oregon

Max Murrell, F, 6-9, 2020: Signed Stanford

Jasen Green, G, 6-6, 2022: Nebraska

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Division I basketball and football recruits in Nebraska for the 2021 class

mike.sautter@owh.com, ​402-444-1335, Twitter.com/MikeSautterOWH

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