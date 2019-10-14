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Arlington's Taylor Wakefield sings the National Anthem before the game at Bowlin Stadium.
Seward's Alayna Goldsmith stretches to catch the ball.
Lincoln Southwest's McKenzie Steiner throws a pitch.
Bishop Neumann's Taylor Stuhr waits to bat.
Millard West's Hanna Cress rounds first base after hitting a home run.
Millard West's Hanna Cress greets her team after hitting a home run.
Millard North's Hannah Norquest misjudges a fly ball.
Lincoln Southwest's McKenzie Steiner is greeted by her team after scoring a run.
Wayne's Annie Kniesche catches the ball but fails to tag out Lincoln Pius X's Lynsey Tucker.
Millard West's Hanna Cress pitches the ball.
Arlington's Taylor Wakefield sings the National Anthem before the game at Bowlin Stadium.
Seward's Alayna Goldsmith stretches to catch the ball.
Lincoln Southwest's McKenzie Steiner throws a pitch.
Bishop Neumann's Taylor Stuhr waits to bat.
Millard West's Hanna Cress rounds first base after hitting a home run.
Millard West's Hanna Cress greets her team after hitting a home run.
Millard North's Hannah Norquest misjudges a fly ball.
Lincoln Southwest's McKenzie Steiner is greeted by her team after scoring a run.
Wayne's Annie Kniesche catches the ball but fails to tag out Lincoln Pius X's Lynsey Tucker.
Millard West's Hanna Cress pitches the ball.
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