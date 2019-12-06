All-Omaha area volleyball: 'A nice trio' of SkyHawks lead 2019 squad

Megan Skovsende, left, and Lindsay Krause helped Omaha Skutt win its fifth straight Class B volleyball title.

 RYAN SODERLIN/THE WORLD-HERALD
Allie Gray

Omaha Skutt's Allie Gray was second in the state in assists with 1,225. She also had 38 aces and 33 blocks.

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Mike covers high school sports, primarily volleyball in the fall, girls basketball in the winter and baseball in the spring and summer. He also reports on horse racing for The World-Herald. Follow him on Twitter @MPattersonOWH. Phone: 402-444-1350.

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