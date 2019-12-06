All-Omaha area volleyball: 'A nice trio' of SkyHawks lead 2019 squad

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Omaha Skutt's Allie Gray was second in the state in assists with 1,225. She also had 38 aces and 33 blocks.
RYAN SODERLIN/THE WORLD-HERALD
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2018
From left, Emily Bressman of Omaha Marian, Kalynn Meyer of Superior, Jaiden Centeno of Millard West, Lindsay Krause of Omaha Skutt, McKenna Ruch of Millard North and Marriah Buss of Lincoln Lutheran. Not pictured: Millard North’s Izzy Lukens.
RYAN SODERLIN/THE WORLD-HERALD
2017
From left: Johnson-Brock’s Fallon Stutheit, Omaha Marian's Lily Heim (honorary captain), Superior’s Kalynn Meyer, Omaha Skutt’s Lindsay Krause, Marian’s Emily Bressman and Papio South’s Taliyah Flores. Not pictured: Malcolm’s Jaela Zimmerman.
SARAH HOFFMAN/THE WORLD-HERALD
2016
Back row from left: Jaela Zimmerman, Malcolm; Taliyah Flores, Papillion-La Vista; Elise Baumann, Millard North; Fallon Stutheit, Johnson-Brock. Front row from left: Sarah Swanson, Elkhorn South; Alli Schomers, Omaha Skutt; Brooke Heyne, Omaha Skutt.
RYAN SODERLIN/THE WORLD-HERALD
2015
From left: Olivia Nicholson, North Platte; Raegan LeGrand, Papillion-La Vista South; Allison Schomers, Omaha Skutt; Brittany Witt, Omaha Marian; Elizabeth Loschen, Omaha Marian; Hali McArdle, Gretna; Sarah Swanson, Elkhorn South.
BRENDAN SULLIVAN/THE WORLD-HERALD
2014
From left: Priscilla O'Dowd, Papillion-La Vista; Jessica Peters, Papillion-La Vista; Raegan LeGrand, Papillion-La Vista South; Megan Wickey, Omaha Concordia; Carley Remmers, Freeman; Tiani Reeves, Gothenburg; Brittany Witt, Omaha Marian.
BRENDAN SULLIVAN/THE WORLD-HERALD
2013
The All-Nebraska football and volleyball teams came together for a photo shoot, and the cover was designed to look like a Facebook page with the teams taking one big selfie.
RYAN SODERLIN/THE WORLD-HERALD
2012
From left: Lexi Elman, Omaha Marian; Kelly Hunter, Papillion-La Vista South; Amber Rolfzen, Papillion-La Vista South; Sydney Townsend, Lincoln Pius X; Alyssa Frauendorfer, Humphrey; Michaela Mestl, Kearney Catholic; Kadie Rolfzen, Papillion-La Vista South.
KENT SIEVERS/THE WORLD-HERALD
2011
From left: Kelly Hunter, Papillion-La Vista South; Kadie Rolfzen, Papillion-La Vista South; Amber Rolfzen, Papillion-La Vista South; Lauren Sieckmann, Elkorn South; Katie Brand, Grand Island Central Catholic; Cassie Effken, Lincoln Pius X; Kate Elman, Omaha Marian.
REBECCA S. GRATZ/THE WORLD-HERALD
2010
From left: Emily Wilson, Omaha Gross; Kadie Rolfzen, Papillion-La Vista South; Amber Rolfzen, Papillion-La Vista South; Sara McClinton, Millard North; Chelsea Albers, Papillion-La Vista; Kelly Hunter, Papillion-La Vista South; Lauren Sieckmann, Omaha Marian.
JEFF BEIERMANN/THE WORLD-HERALD
2009
Standing from left: Emily Wilson, Omaha Gross; Kadie Rolfzen, Papillion-La Vista South; Sarah Kemp, Bellevue East; Amber Rolfzen, Papillion-La Vista South; Tenisha Matlock, North Platte. Front row from left: Lauren Sieckmann, Omaha Marian; Julianne Mandolfo, Omaha Marian.
KENT SIEVERS/THE WORLD-HERALD
2008
From left: Natalie Braun, Lincoln Pius X; Chelsey Feekin, Papillion-La Vista; Hayley Thramer, Ewing; Jamie Straube, Johnson County; Gina Mancuso, Papillion-La Vista; Lauren Cook, Lincoln Pius X.
REBECCA S. GRATZ/THE WORLD-HERALD
2007
From left: Tali Fredrickson, Grand Island Central Catholic; Caitlin Mahoney, Omaha Marian; Chelsey Feekin, Papillion-La Vista; Keelin Bourne, Millard North; Gina Mancuso, Papillion-La Vista; Lauren Cook, Lincoln Pius X.
JEFF BEIERMANN/THE WORLD-HERALD
2006
Top from left: Catie Wilson, Omaha Gross; Brooke Delano, Bellevue West; Lauren Cook, Lincoln Pius X. Bottom from left: Gabi Ailes, Bellevue West; Ann Armes, Grand Island; Gina Mancuso, Papillion-La Vista.
JEFF BUNDY/THE WORLD-HERALD
2005
From left: Katie Swenson, Omaha Gross; Angela Hlavaty, Lincoln Lutheran; Brooke Delano, Bellevue West; Gabi Ailes, Bellevue West; Brooke Bartek, Lincoln Northeast; Erica Burson, Omaha Gross.
MATT MILLER/THE WORLD-HERALD
2004
Front row from left: Amanda Gates, Columbus; Jordan Larson, Logan View; Alison Jacobs, Elkhorn; Rachel Schwartz, Lincoln East. Back row from left: Kyla Roehrig, Papillion-La Vista; Korie Lebeda, Omaha Marian.
KENT SIEVERS/THE WORLD-HERALD
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