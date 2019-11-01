Omaha Westside scores four touchdowns in third quarter, rolls to first-round win over Creighton Prep

Omaha Westside's Avante Dickerson escapes a tackle by a Omaha Creighton Prep player.

 KENNETH FERRIERA/THE WORLD-HERALD

Omaha Westside rolled to a 49-13 win over Omaha Creighton Prep on Friday night in the first round of the Class A playoffs.

The Warriors led 14-6 at halftime but broke the game open by scoring four touchdowns in the third quarter.

The Junior Jays' season ends at 6-4.

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Photos: Omaha Westside defeats Omaha Creighton Prep

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Mike covers high school sports, primarily volleyball in the fall, girls basketball in the winter and baseball in the spring and summer. He also reports on horse racing for The World-Herald. Follow him on Twitter @MPattersonOWH. Phone: 402-444-1350.

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