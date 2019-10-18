...THE FLOOD ADVISORY CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVER...
MISSOURI RIVER NEAR BLAIR AFFECTING HARRISON...POTTAWATTAMIE AND
WASHINGTON COUNTIES.
MISSOURI RIVER AT OMAHA AFFECTING POTTAWATTAMIE...DOUGLAS AND SARPY
COUNTIES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
DO NOT DRIVE CARS THROUGH AREAS WHERE WATER COVERS THE ROAD. THE
WATER DEPTH MAY BE TOO GREAT TO ALLOW YOUR VEHICLE TO PASS SAFELY.
TURN AROUND...DON'T DROWN!
STAY TUNED TO THE LATEST DEVELOPMENTS BY LISTENING TO NOAA WEATHER
RADIO...OR A LOCAL MEDIA OUTLET.
&&
THE FLOOD ADVISORY CONTINUES FOR
THE MISSOURI RIVER AT OMAHA.
* UNTIL THIS EVENING.
* AT 9:00 AM FRIDAY THE STAGE WAS 26.3 FEET.
* FLOOD STAGE IS 29.0 FEET.
* FORECAST...NEAR STEADY RIVER LEVELS ARE FORECAST THROUGH TODAY
WITH A SLOW FALL THEREAFTER.
&&
Weather Alert
...WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM CDT THIS EVENING...
* WHAT...SOUTH WINDS 20 TO 30 MPH WITH GUSTS UP TO 45 MPH
EXPECTED.
* WHERE...PORTIONS OF EAST CENTRAL AND SOUTHEAST NEBRASKA AND
SOUTHWEST AND WEST CENTRAL IOWA.
* WHEN...FROM 10 AM THIS MORNING TO 6 PM CDT THIS EVENING.
* IMPACTS...GUSTY WINDS COULD BLOW AROUND UNSECURED OBJECTS.
TREE LIMBS COULD BE BLOWN DOWN AND A FEW POWER OUTAGES MAY
RESULT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
USE EXTRA CAUTION WHEN DRIVING, ESPECIALLY IF OPERATING A HIGH
PROFILE VEHICLE. SECURE OUTDOOR OBJECTS.
&&
SOFTBALL
Live updates: Championship day at the Nebraska high school state softball tournament
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