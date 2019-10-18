Three champions will be crowned today at the Nebraska high school state softball tournament in Hastings.

Here's where you'll be able to follow live updates throughout the day, and you can follow @NEprepZone on Twitter or head over to NEPrepZone.com for more coverage. And also keep it tuned to our NEPrepZone scoreboard for the latest results.

Class A's Papillion-La Vista, Class B's Beatrice and Class C's Fairbury are each one win from a title. Other teams still alive will have to win three games today to earn the championship.

And don't forget, the state tennis champions will also be crowned today. Follow World-Herald staff writer Gene Schinzel on Twitter for updates there. 

Here's the day's softball schedule, and continue scrolling down for a live updates feed.

Class A:

» Elkhorn vs. Gretna, 11:30 a.m.

» Papillion-La Vista vs. E-G winner, 2 p.m.

» If necessary game, 4 p.m.

Class B: 

» Seward vs. Wayne, 11:30 a.m.

» Beatrice vs. S-W winner, 2 p.m.

» If necessary game, 4 p.m.

Class C:

» West Point GACC vs. Auburn, 11:30 a.m.

» Fairbury vs. GACC-A winner, 2 p.m.

» If necessary game, 4 p.m.

Photos: 25th anniversary All-Nebraska softball team

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