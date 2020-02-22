Get live updates from the finals of the Nebraska high school state wrestling tournament Saturday at the CHI Health Center.

Weigh-ins begin at 8 a.m. and consolation matches start at 8:30 a.m. The finals will begin for all classes at 2 p.m. You can track live results throughout the day below or on the NSAA website.

» Conor Knopick and Jakason Burks' Class A matchup will highlight Saturday's finals

» You again? Creighton Prep’s Tony Pray and Columbus' Kasten Grape will face off again in final

» Class A: No. 1 Millard South ends semifinals with enough points to claim second straight team title

» Class B: Hasting wrestlers on verge of earning their first state title since 1988

» Class C: Team race comes down to finals as David City looks to knockout defending champ Valentine

» Class D: Despite controversy, current leader Plainview has four wrestlers in finals

Photos: 2020 Nebraska state wrestling semifinals

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