CLASS A
At Norfolk Country Club
Team scoring: Lincoln Southwest 325-340—665, North Platte 333-347—680, Millard North 337-358—695, Lincoln Pius X 347-354—701, Papillion-La Vista 345-367—712, Omaha Westside 354-378—732, Grand Island 372-376—748, Kearney 369-381—750, Elkhorn South 373-392—765, Omaha Marian 377-388—765, Lincoln East 389-400—789, Lincoln Southeast 388-419—807
INDIVIDUALS
Kaitlyn Hanna, Omaha Westside 72-80-—152
Brynn Sundquist, Lincoln Southwest 76-84-—160
Nicole Kolbas, Lincoln Pius X 80-80-—160
Katelyn Ruge, Millard North 79-82-—161
Neely Adler, Lincoln Southwest 81-81-—162
Baylee Steele, North Platte 80-83-—163
Karsen Morrison, North Platte 79-84-—163
Kate Strickland, Lincoln Southwest 77-86-—163
Sydney Taake, Papillion-La Vista 76-88-—164
Lauren Carr, Lincoln Pius X 82-84-—166
Eleanor Speece, Papillion-La Vista 86-83-—169
Emily Karmazin, Elkhorn 83-88-—171
Erica Lee, Omaha Burke 81-92-—173
Malainey Wiemers, Millard North 87-89-—176
Maggie Lashley, North Platte 87-90-—177
Maya Lashley, North Platte 87-90-—177
Jazmine Taylor, Millard North 83-95-—178
Marissa Kuehn, Lincoln Pius X 89-90-—179
Ansley Sothan, Lincoln Southeast 84-95-—179
Ava Matthies, Omaha Marian 85-94-—179
Sadie Steele, Lincoln Southwest 91-89-—180
Izabella Pesicka, Millard North 88-94-—182
Paige Pehrson, Grand Island 90-92-—182
Adalia Maiyo, Lincoln Southeast 87-95-—182
Betsey Lewis, Kearney 91-91-—182
Emily Jensen, Kearney 91-91-—182
Jacey Hughes, Columbus 89-94-—183
Liliana Zoellner, Grand Island 95-89-—184
Kylie Ehnes-Blume, Norfolk 94-91-—185
Portia Lenczowski, Omaha Westside 86-99-—185
Ashley Tackett, Elkhorn South 90-96-—186
Samantha Hansen, Grand Island 89-98-—187
Tatum Terwilliger, Lincoln Southwest 92-96-—188
Claire Bonnett, Omaha Westside 94-95-—189
Erika Headlee, Millard North 97-93-—190
Ashley Warner, Columbus 98-92-—190
Hannah Lefler, Elkhorn South 96-94-—190
Hannah Lydiatt, Kearney 86-105-—191
Abbigail Jones, North Platte 97-95-—192
Gabby Sinnett, Papillion-La Vista 91-101-—192
Kaelyn Panko, Papillion-La Vista South 91-101-—192
Kaitlyn Dumler, Lincoln East 92-100-—192
Samantha Randels, Gretna 100-93-—193
Delaney Richardson, Papillion-La Vista 92-102-—194
Hailey Reavis, Millard West 103-91-—194
Jeslynn Baumgart, Omaha Marian 96-98-—194
Summer Christiansen, Elkhorn South 89-105-—194
Hailey Kenkel, Grand Island 98-97-—195
Anna Ulferts, Omaha Marian 103-92-—195
Morgan Runyan, Lincoln East 96-100-—196
Scarlett Wedergren, Omaha Marian 93-104-—197
Claire Liliedahl, Lincoln Pius X 96-102-—198
Megan Ernst, Kearney 104-94-—198
Caitlin Wilson, Papillion-La Vista 105-95-—200
Emma Witte, Fremont 97-104-—201
Breanna Kirby, Lincoln East 104-97-—201
Isabel Knutson, Lincoln East 98-103-—201
Madison VanWyngarden, Elkhorn 103-98-—201
Chloe Miller, Fremont 103-99-—202
Kylie Vanschoiack, Lincoln Pius X 103-100-—203
Ellen Payne, Elkhorn South 106-97-—203
Riley Wrhel, Lincoln Northeast 103-102-—205
Madalyn DiPrima, Omaha Westside 102-104-—206
Elly Johnsen, Lincoln East 103-103-—206
Eve Edwards, Kearney 101-105-—206
Megan Moy, Omaha Central 102-104-—206
Sadie Pehrson, Grand Island 100-107-—207
Emily Evans, Millard West 109-98-—207
Sophia Morehouse, Omaha Marian 103-104-—207
Lanie Rubin, Elkhorn South 98-110-—208
Ava Flynn, Lincoln Southeast 105-113-—218
Amelia Erftmier, Omaha Westside 105-118-—223
Grace Nelson, Lincoln Southeast 112-116-—228
Safiyah Abdessalam, Omaha Central 114-122-—236
Bella Devney, Lincoln Southeast 121-118-—239
CLASS B
At Elks Country Club, Columbus
Team scoring: Scottsbluff 327-350—677, Gering 336-355—691, Ogallala 350-350—700, Omaha Duchesne 357-373—730, Aurora 394-409—803, York 398-406—804, Nebraska City 404-414—818, Beatrice 419-410—829, Grand Island NW 405-425—830, Blair 423-417—840, Waverly 417-430—847, Seward 412-437—849
INDIVIDUALS
Danica Badura, Aurora 72-73—145
Anna Kelley, Scottsbluff 76-83-—159
Harley Hiltibrand, Ogallala 79-80-—159
Lauren Goertz, Omaha Duchesne 78-81-—159
Madilyne Kleich-Schlaepfer, Gering 79-83-—162
Alexandria Thurman-Boswell, Gering 79-85-—164
Emily Krzyzanowski, Scottsbluff 79-85-—164
Riley Stuhr, York 85-87-—172
Bridget Duffy, Omaha Duchesne 84-92-—176
Ryanna DeVries, Ogallala 89-87-—176
Carson Hauschild, Scottsbluff 85-92-—177
Halle Shaddick, Scottsbluff 87-90-—177
Avery Mitchell, Gering 86-94-—180
Emily Gustafson, Holdrege 91-90-—181
Kaylee Wach, Ogallala 91-90-—181
Bridget Nothelfer, Omaha Gross 96-87-—183
Kelsey Le, Gering 93-93-—186
Madeline Ketcham, Ogallala 91-96-—187
Danielle Nolde, Ogallala 96-93-—189
Rachel Parks, Blair 93-96-—189
Annica Harm, Gothenburg 98-92-—190
Emma Severson, Norris 93-98-—191
Lalaina Fry, Grand Island NW 94-99-—193
Madeline Pelton, Chadron 99-94-—193
Brynn Bohlen, Nebraska City 98-96-—194
Isabelle Gutschewski, Omaha Duchesne 97-98-—195
Jaidyn Hall, Waverly 96-99-—195
Claire Thompson, Bennington 97-99-—196
Tayber Meyer, Gering 92-104-—196
Lehla Ehler, Scottsbluff 98-100-—198
Sydney Blum, Nebraska City 95-103-—198
Katherine Speer, Omaha Duchesne 98-102-—200
Sydney Southwick, Beatrice 105-97-—202
Abigail York, York 100-103-—203
Hailey Schuster, Grand Island NW 97-108-—205
Natalie Brandt, Hastings 103-102-—205
Payton Neunaber, Beatrice 101-104-—205
Nataliy Anderson, Seward 98-108-—206
Riley Darbro, Aurora 101-106-—207
Julia Martin, Waverly 102-106-—208
Mackynna Gross, Seward 103-107-—210
Natalie Turner, Nebraska City 103-107-—210
Abigail Jones, Beatrice 109-102-—211
Mackenzie Barnard, Beatrice 105-107-—212
Ava Rech, Blair 113-100-—213
Avery Hermesch, Grand Island NW 104-109-—213
Breanna Placke, Seward 100-115-—215
Hannah Pedersen, Aurora 105-110-—215
Anna Moore, Blair 106-110-—216
Eleanor Mangan, Omaha Duchesne 108-108-—216
Kirsten Fike, York 115-101-—216
Taelyn Allen, Nebraska City 108-108-—216
Claire Westerholt, Waverly 106-111-—217
Bria Berrelez, Grand Island NW 110-109-—219
Lilly Holthus, York 104-115-—219
Ella Welsh, Nebraska City 108-113-—221
Kaia Stewart, Blair 111-111-—222
Mallory Stirek, Blair 113-111-—224
Remi Christensen, Seward 111-115-—226
Macy Persinger, Waverly 113-114-—227
Rylie Krause, York 109-118-—227
Makenna Hutt, Beatrice 108-120-—228
Claire Novak, Seward 124-107-—231
Olivia Ottman, Grand Island NW 127-109-—236
Taryn Smith, Aurora 116-125-—241
Mallory Retzlaff, Waverly 117-127-—244
Emily Pedersen, Aurora 125-120-—245
Sarah Wilson, Omaha Gross 118—WD
CLASS C
At Lake Maloney, North Platte
Team scoring: Lincoln Lutheran 378-387—765, Lincoln Christian 384-387—771, Cambridge 395-381—776, Kearney Catholic 387-389—776, Broken Bow 404-377—781, Battle Creek 398-384—782, Norfolk Catholic 388-394—782, West Point-Beemer 403-390—793, Valentine 412-399—811, Columbus Scotus 419-394—813, Hartington Cedar Catholic 425-395—820, Mitchell 408-418—826, Syracuse 428-415—843, Oakland-Craig 442-424—866, Gordon-Rushville 511-476—987
INDIVIDUALS
Lynzi Becker, Cozad 80-76-—156
Abbigail Brodersen, Boone Central 78-82-—160
Payton Wise, Kimball 78-85-—163
Taylor Van Ostrand, Lincoln Christian 84-84-—168
Brook Diekemper, West Point-Beemer 91-79-—170
Sydney Erickson, Pierce 84-88-—172
Grace Fahleson, Lincoln Lutheran 90-83-—173
Madison Jackson, Broken Bow 90-83-—173
Elizabeth Mestl, Heartland 91-83-—174
Maria Jauken, Cambridge 89-85-—174
Madison Miller, Heartland 90-86-—176
Anna Kassmeier, Norfolk Catholic 87-90-—177
Addison Mitchell, Kearney Catholic 90-88-—178
MaKenzie Enderlin, Columbus Scotus 90-90-—180
Sara Morden, Lincoln Christian 92-89-—181
Rachael Volin, Lincoln Lutheran 95-90-—185
Kailey Johnson, West Point-Beemer 92-94-—186
Ramsey Ravenscroft, Valentine 92-94-—186
Shaylee Staack, Syracuse 98-88-—186
Ashley Waggoner, Kearney Catholic 93-94-—187
Brooklyn Briggs, Mitchell 95-92-—187
Lydia Stenka, West Holt 91-96-—187
Jacqueline Bowles, Mitchell 90-98-—188
Kacynn Jones, Auburn 95-95-—190
Lily Bojanski, Fremont Bergan 97-93-—190
Kylee McLean, Battle Creek 95-96-—191
Lexie Sines, Cambridge 93-98-—191
Abbie Halpin, Kearney Catholic 94-98-—192
Emma Wilkinson, Battle Creek 100-93-—193
Natalie Barrett, Lincoln Lutheran 93-100-—193
Megan Lutt, Battle Creek 96-98-—194
Shauna Radant, Valentine 103-92-—195
Hanna Neesen, Norfolk Catholic 103-96-—199
Mekallyn Bancroft, Valentine 100-99-—199
Carissa Lijewski, Tri County 102-98-—200
Dana Dubas, Fullerton 103-97-—200
Joscelyn Coleman, Broken Bow 107-94-—201
Avery Campbell, Broken Bow 101-101-—202
Maizie Christensen, Cedar Catholic 105-97-—202
Chloe Besler, Cambridge 105-97-—202
Kalee Gilsdorf, Norfolk Catholic 100-103-—203
Carly Thramer, Norfolk Catholic 98-105-—203
Jaycee Ternus, Columbus Scotus 107-96-—203
Meghan McCracken, Battle Creek 107-97-—204
Rebekah Kleinschmit, Cedar Catholic 109-95-—204
Alexandria Jensen, O’Neill 105-102-—207
Emery Custer, Broken Bow 106-101-—207
Grace Biltoft, Cedar Catholic 105-102-—207
Lauren Heine, Cedar Catholic 106-101-—207
Alaina Dierman, Columbus Scotus 105-103-—208
Olivia Ostdiek, Grand Island CC 113-95-—208
Kaylee Guerrero, Southwest 106-103-—209
Macy Jones, Cambridge 108-101-—209
Maya Kuszak, Lincoln Christian 107-103-—210
Janna DeHaan, Lincoln Christian 101-111-—212
Joslyn Hrabanek, Battle Creek 113-99-—212
Edie Anderson, Oakland-Craig 108-106-—214
Graycee Oeltjen, Broken Bow 115-99-—214
Megan Bousquet, Oakland-Craig 107-107-—214
Delayne Sudbeck, Cedar Catholic 109-107-—216
Emma Beutler, TC 111-106-—217
Shelbie Woerman, West Point-Beemer 113-104-—217
Hannah Ernst, Lincoln Lutheran 100-118-—218
Abigail Bruns, Gordon-Rushville 109-110-—219
Madie Waggoner, Kearney Catholic 110-109-—219
Tommi Gobber, Syracuse 114-105-—219
Alena Nelson, Lincoln Christian 107-113-—220
Allie Boell, West Point-Beemer 107-113-—220
Kaitlin Heeg, Kimball 114-106-—220
Kirsten Bischoff, Syracuse 109-111-—220
Jaelyn Podolak, Columbus Scotus 117-105-—222
Jennifer Karge, Oakland-Craig 120-102-—222
Selena Johnson, Oakland-Craig 113-109-—222
Jennifer Daharsh, Syracuse 109-114-—223
Lorelei Bassinger, Syracuse 112-111-—223
Morgan Sheckler, Kearney Catholic 113-111-—224
Lexi Schledewitz, Mitchell 111-114-—225
Kayton Brueggeman, Perkins County 120-106-—226
Martina Cardona, Mitchell 112-114-—226
Jazzmin Nolze, TC 125-103-—228
Kaitlyn Frey, Humboldt-TRS 115-115-—230
Mallory Schmidt, Lincoln Lutheran 116-114-—230
Nicole Williams, Valentine 117-114-—231
Emily Carmichael, Oakland-Craig 114-118-—232
Destry Jorgensen, Cambridge 118-116-—234
Marissa Cardona, Mitchell 122-115-—237
Whitney Hauge, Ravenna 122-116-—238
Avery Dierman, Columbus Scotus 129-110-—239
Kalea Fisher, Norfolk Catholic 126-120-—246
Becca McGinley, Valentine 129-122-—251
Alliah Bourne, Gordon-Rushville 129-124-—253
Shelby Hurlburt, Gordon-Rushville 124-129-—253
Kylie Coomes, Gordon-Rushville 149-113-—262
Kaitlyn Fehrer, West Point-Beemer 138-131-—269
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