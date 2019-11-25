Touchdown celebration

Humphrey St. Francis' Tanner Pfeifer and Taylor Wemhoff celebrate a touchdown.

 KENNETH FERRIERA/THE WORLD-HERALD

LINCOLN — Humphrey St. Francis rolled to its first state football title since 2015, taking a 48-0 halftime lead in its 70-16 win over Pleasanton at Memorial Stadium.

Trevor Pfeifer threw three touchdown passes, two to brother Tanner Pfeifer, and ran for two scores before halftime.

St. Francis finished 13-0, Pleasanton 10-3.

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Photos: 2019 Nebraska State football title games Monday

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