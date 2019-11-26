LINCOLN — Husker walk-on recruit Trevin Luben scored five touchdowns Tuesday as Wahoo won its first state title in football, thrashing Pierce 38-0 in the Class C-1 final at Memorial Stadium.

The top-ranked Warriors (13-0) led 24-0 in the first half played during intermittent snow. They held No. 2 Pierce (12-1) to 43 yards in the first half.

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Photos: 2019 Nebraska State football title games Tuesday

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