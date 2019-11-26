...STRONG WINTER STORM WILL CONTINUE TO IMPACT THE REGION TODAY
AND TONIGHT...
...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM CST
WEDNESDAY...
* WHAT...MIXED PRECIPITATION EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF
2 TO 6 INCHES AND ICE ACCUMULATIONS OF A LIGHT GLAZE. WINDS
GUSTING AS HIGH AS 50 MPH.
* WHERE...PORTIONS OF EAST CENTRAL AND SOUTHEAST NEBRASKA AND
SOUTHWEST IOWA.
* WHEN...UNTIL 9 AM CST WEDNESDAY.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. AREAS OF BLOWING
SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. STRONG WINDS COULD
CAUSE EXTENSIVE DAMAGE TO TREES AND POWER LINES.
* ADDITIONAL DETAILS...BE PREPARED FOR HAZARDOUS DRIVING
CONDITIONS DURING THE EVENING COMMUTE. ALLOW PLENTY OF EXTRA
TRAVEL TIME TONIGHT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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