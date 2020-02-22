...FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH MONDAY MORNING...
THE FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF EAST CENTRAL NEBRASKA, NORTHEAST NEBRASKA, AND
SOUTHEAST NEBRASKA, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN EAST
CENTRAL NEBRASKA, DODGE, DOUGLAS, SARPY, SAUNDERS, AND
WASHINGTON. IN NORTHEAST NEBRASKA, CUMING. IN SOUTHEAST
NEBRASKA, CASS.
* THROUGH MONDAY MORNING
* WARM TEMPERATURES THROUGH THIS WEEKEND COULD LEAD TO ICE
MOVEMENT ALONG THE PLATTE AND ELKHORN RIVERS. AT LAST REPORT,
THE HIGHEST CONCENTRATION OF ICE ALONG THE PLATTE RIVER WAS FROM
THE RAILROAD BRIDGE NEAR FREMONT TO COUNTY ROAD 11 JUST
DOWNSTREAM OF NORTH BEND. IN ADDITION, A SIGNIFICANT AMOUNT OF
ICE REMAINS ALONG THE ELKHORN RIVER NEAR SCRIBNER. RESIDENTS
NEAR AND DOWNSTREAM OF THESE AREAS SHOULD REMAIN ALERT TO
POSSIBLE ICE JAM FLOODING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLOOD WATCH MEANS THERE IS A POTENTIAL FOR FLOODING BASED ON
CURRENT FORECASTS.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE ALERT FOR POSSIBLE
FLOOD WARNINGS. THOSE LIVING IN AREAS PRONE TO FLOODING SHOULD BE
PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLOODING DEVELOP.
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