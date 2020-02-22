Ally Kuhl scored 17 points Saturday to lead Platteview to a 38-30 win over Hastings in the B-8 district final.

The win lifts the 16-8 Trojans into the state tournament and ends the season for the 13-9 Tigers.

Anna Koehler and Jessica Wellman each had nine for Platteview.

McKinsey Long scored 14 to pace Hastings.

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History of Nebraska prep basketball state championship covers

Check out the front page of The World-Herald's prep basketball state championship covers since 2005.

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mike.patterson@owh.com, 402-444-1350,

twitter.com/MPattersonOWH

Mike covers high school sports, primarily volleyball in the fall, girls basketball in the winter and baseball in the spring and summer. He also reports on horse racing for The World-Herald. Follow him on Twitter @MPattersonOWH. Phone: 402-444-1350.

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