UNO rolled to its fourth straight sweep as it defeated Oral Roberts 25-14, 25-15, 25-16 Tuesday night at Baxter Arena.

The Mavs were aggressive from the service line as they finished with a season-high 11 aces.

"That makes some things a lot easier, puts pressure on the other team," UNO coach Matt Buttermore said.

UNO also hit .429 while holding Oral Roberts, who beat the Mavs in five sets earlier this month, to .138. Isabella Sade, Sadie Limback and Alexa Blase all had 11 kills. Blase hit .643.

For Limback, who was named the Summit offensive player of the week on Tuesday, it was her 11th straight match with double-digit kills.

The win improves the Mavericks to 7-4 in Summit League play as they are a half-game out of third place. UNO next has a showdown with first-place South Dakota on Friday night at Baxter Arena.

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