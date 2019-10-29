...THE FLOOD ADVISORY CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVER...
MISSOURI RIVER NEAR BLAIR AFFECTING HARRISON...POTTAWATTAMIE AND
WASHINGTON COUNTIES.
MISSOURI RIVER AT OMAHA AFFECTING POTTAWATTAMIE...DOUGLAS AND SARPY
COUNTIES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
DO NOT DRIVE CARS THROUGH AREAS WHERE WATER COVERS THE ROAD. THE
WATER DEPTH MAY BE TOO GREAT TO ALLOW YOUR VEHICLE TO PASS SAFELY.
TURN AROUND...DON'T DROWN!
STAY TUNED TO THE LATEST DEVELOPMENTS BY LISTENING TO NOAA WEATHER
RADIO...OR A LOCAL MEDIA OUTLET.
&&
THE FLOOD ADVISORY CONTINUES FOR
THE MISSOURI RIVER AT OMAHA.
* UNTIL FURTHER NOTICE.
* AT 9:15 AM TUESDAY THE STAGE WAS 25.8 FEET.
* FLOOD STAGE IS 29.0 FEET.
* FORECAST...THE RIVER IS FORECAST TO REMAIN NEAR 25.8 FEET.
&&
Weather Alert
...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 1 AM CDT
THURSDAY...
* WHAT...SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 1 TO 2
INCHES, WITH LOCAL AMOUNTS UP TO 3 INCHES POSSIBLE.
* WHERE...PORTIONS OF EAST CENTRAL AND SOUTHEAST NEBRASKA AND
SOUTHWEST IOWA.
* WHEN...FROM MIDNIGHT TONIGHT TO 1 AM CDT THURSDAY.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. THE HAZARDOUS
CONDITIONS COULD IMPACT THE MORNING OR EVENING COMMUTE ON
WEDNESDAY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
&&
VOLLEYBALL
UNO volleyball rolls to its fourth straight sweep, tallies season-high 11 aces against Oral Roberts
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