UNO controlled play at the net as the Mavericks swept South Dakota State 25-17, 25-11, 25-13 Monday night at Baxter Arena.

Sadie Limback was dominant for the Mavericks (11-11) as she had 19 kills on 27 swings for a .630 hitting percentage. Isabella Sade added 10 kills and hit .444.

As a team, the Mavericks hit .424 and held the Jackrabbits to .054. Sami Clarkson had 34 assists for UNO, and Claire Mountjoy added a team-best 11 digs.

UNO trailed 9-6 in the opening set before seizing control with a 6-1 run. The Mavs never trailed in the second set and used a 9-1 run to take a 19-10 lead in the third.

The win improves UNO to 4-4 in Summit League play as it moves into a tie for fourth place. The Mavs head to North Dakota this weekend to play UND on Saturday and NDSU on Sunday.

South Dakota State (5-15, 2-6).....17 11 13

At UNO (11-11, 4-4)......................25 25 25

SDSU (kills-aces-blocks): Burk 8-1-2, Thompson 4-0-0, Nerad 4-0-0, Hannen 2-0-1, Smith 2-2-0, Wedel 1-0-0. Totals: 21-3-3.

UNO: Limback 19-2-0, Sade 10-0-0, Blaschko 7-1-0, Blase 3-0-0, Clarkson 2-1-0, Fairbanks 2-0-2, Morehead 0-3-0, Michalek 0-2-0. Totals: 43-9-2.

Set Assists: SDSU 19 (Fey 11, Wedel 4, Pickar 3, Burk 1), UNO 40 (Clarkson 34, Mountjoy 5, Sade 1).

Photos: Meet the 2019 UNO volleyball team

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