...THE FLOOD ADVISORY CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVER...
MISSOURI RIVER NEAR BLAIR AFFECTING HARRISON...POTTAWATTAMIE AND
WASHINGTON COUNTIES.
MISSOURI RIVER AT OMAHA AFFECTING POTTAWATTAMIE...DOUGLAS AND SARPY
COUNTIES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
DO NOT DRIVE CARS THROUGH AREAS WHERE WATER COVERS THE ROAD. THE
WATER DEPTH MAY BE TOO GREAT TO ALLOW YOUR VEHICLE TO PASS SAFELY.
TURN AROUND...DON'T DROWN!
STAY TUNED TO THE LATEST DEVELOPMENTS BY LISTENING TO NOAA WEATHER
RADIO...OR A LOCAL MEDIA OUTLET.
&&
THE FLOOD ADVISORY CONTINUES FOR
THE MISSOURI RIVER AT OMAHA.
* UNTIL FURTHER NOTICE.
* AT 9:15 PM MONDAY THE STAGE WAS 26.2 FEET.
* FLOOD STAGE IS 29.0 FEET.
* FORECAST...THE RIVER WILL REMAIN NEAR 26.1 FEET THROUGH TUESDAY AFTERNOON.
&&
Weather Alert
...WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON CDT TUESDAY...
* WHAT...NORTHWEST WINDS SUSTAINED AT 25 TO 35 MPH WITH GUSTS OF
45 TO 55 MPH EXPECTED.
* WHERE...ALL OF EAST CENTRAL AND NORTHEAST NEBRASKA AS WELL AS
SOUTHWEST AND WEST CENTRAL IOWA. THE STRONGEST WIND GUSTS ARE
EXPECTED TO BE IN FAR NORTHEAST NEBRASKA AND WEST CENTRAL
IOWA.
* WHEN...UNTIL NOON CDT TUESDAY. THE STRONGEST WIND GUSTS WILL
OCCUR THIS EVENING.
* IMPACTS...STRONG WINDS MAY BLOW DOWN LIMBS, TREES, AND POWER
LINES. SCATTERED POWER OUTAGES ARE POSSIBLE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
USE EXTRA CAUTION WHEN DRIVING, ESPECIALLY IF OPERATING A HIGH
PROFILE VEHICLE. SECURE OUTDOOR OBJECTS.
&&
VOLLEYBALL
UNO volleyball controls the net and gets a Summit League sweep over South Dakota State
Post a comment as
Report
Watch this discussion.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Please keep it clean, turn off CAPS LOCK and don't threaten anyone. Be truthful, nice and proactive. And share with us - we love to hear eyewitness accounts.