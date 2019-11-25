UNO remained No. 18 in the USCHO poll Monday after its first winless weekend of the season.

The Mavericks played a 3-3 tie with Miami on Friday before losing 4-1 to the RedHawks on Saturday.

UNO (6-4-2, 1-2-1 NCHC) had won at least one game in every series this season before taking on Miami.

Meet the 2019-20 UNO hockey team

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