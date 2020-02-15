GLENDALE, Ariz. — UNO scored six runs in the fifth inning as the Mavericks rolled to a 9-2 win over Northwestern on Saturday.

UNO (2-0) took advantage of four consecutive Wildcat errors, and Breyden Eckhout added an RBI double in the inning.

Easton Smith allowed one run in four innings of relief to earn the win for UNO. Starter Spencer Koelewyn struck out five and walked four in three scoreless innings.

Harrison Denk, Masen Prososki, Eckhout, Parker Smejkal and Chris Esposito all had two hits for the Mavericks. Prososki, a Bennington grad in his first season with the Mavericks, drove in four runs.

UNO, which trailed 1-0 through four innings, had 12 hits.

Northwestern scored first when Michael Trautwein doubled home a run in the bottom of the fourth.

But after two Mavericks reached on errors to lead off the fifth, Jack Lombardi attempted a sacrifice bunt. An error by Northwestern pitcher Quinn Lavelle allowed Grant Goldston to score from second.

Denk reached on a Shawn Goosenberg error, scoring two runs.

Prososki singled home Denk, then scored on Eckhout’s double. Smejkal eventually scored on a fielder’s choice as the Mavs moved ahead 6-1.

UNO tacked on three more runs in the eighth on Prososki’s triple.

The Mavericks will look for a three-game sweep when the teams wrap up the series at 1 p.m. Sunday. UNO is expected to start right-hander Richie Holetz on the mound.

UNO (2-0)...................000  060  030—9  12  0

Northwestern (0-2)....000  100  010—2    8  5

W: Smith, 1-0. L: Lavelle, 0-1. 2B: UNO, Eckhout 2, Smejkal, Bonar, Esposito; NU, Trautwein, Hrustich, O’Laughlin.

The past 10 years of UNO baseball

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