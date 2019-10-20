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“I’m still working on it everyday,” UNO setter Sami Clarkson said. “This is way faster (than high school), so I work on it a lot in practice, get a lot of reps in practice.”
RYAN SODERLIN/THE WORLD-HERALD
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Get the headlines from Creighton, Nebraska, UNO, high schools and other area teams.
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