battle at the net

UNO's Sami Clarkson battles at the net with Creighton's Jaela Zimmerman. “(C-1 to D-I is) one of the biggest hops you can make. I’ve really enjoyed it,” Clarkson said. “In college, you need to be on every game, every point.”

 RYAN SODERLIN/THE WORLD-HERALD
Sami Clarkson mug

Sami Clarkson
Sami Clarkson dig

“I’m still working on it everyday,” UNO setter Sami Clarkson said. “This is way faster (than high school), so I work on it a lot in practice, get a lot of reps in practice.”

Photos: Meet the 2019 UNO volleyball team

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Gene covers a variety of sports beats for The World-Herald. Follow him on Twitter @geneOWH. Phone: 402-444-1038.

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