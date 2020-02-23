PORT CHARLOTTE, Fla. —UNO managed four hits as Dartmouth rolled to an 8-1 win Sunday during the final day of the Snowbird Classic.

Dartmouth got a two-run single in the second and a two-run double in the fifth in building an 8-0 lead.

The Mavericks (4-3) scored their run on Harrison Denk’s groundout in the eighth. Masen Prososki had a double and a stolen base to lead UNO.

Richie Holetz allowed two earned runs in four innings as he took the loss.

The Mavs, who went 2-2 in Florida, return to action Friday with a four-game weekend in Marion, Illinois.

UNO (4-3)................000  000  010—1    4  0

Dartmouth (2-2)......030  032  00x—8  14  2

W: Murray, 1-0. L: Holetz, 0-2. 2B: UNO, Prososki, Krumwiede, Kennedy. D, Freeman, Rice, Lopez.

Past 10 years of UNO baseball

Tags

Commenting is limited to Omaha World-Herald subscribers. To sign up, click here.

If you're already a subscriber and need to activate your access or log in, click here.

Recommended for you

Load comments

You must be a full digital subscriber to read this article You must be a digital subscriber to view this article.

Your sports-only digital subscription does not include access to this section.

Upgrade to full digital for only $3 extra per month. If you need assistance, call us at (844) 466-1452 or e-mail owhdigital@ggl.bhmginc.com.

To start a new subscription or to add digital access to your print subscription, click Sign Up to join Subscriber Plus.

If you’re already a digital subscriber, Log In.

If you need other assistance, call (844) 466-1452 or email owhdigital@ggl.bhmginc.com.

Learn more about Subscriber Plus.


Sign Up
Log In
Get Started