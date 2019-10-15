The UNO volleyball team lost in five sets for the fourth time this month as Denver rallied for a 19-25, 28-26, 24-26, 25-19, 15-10 victory at Baxter Arena on Tuesday night.

Isabella Sade had 16 kills for the Mavericks (10-11, 3-4 Summit League). All of the Mavs’ losses in league play have come in five sets.

Denver (12-7, 4-2) 19 28 24 25 15—3

At UNO (10-11, 3-4) 25 26 26 19 10—2

DU (kills-aces-blocks): Bartalo 21-0-1, Boe 14-1-3, A. Green 13-4-2, Fobert 5-0-0, Winters 4-0-1, Abernethy 3-0-1, B. Green 3-0-1, Mahoney 3-0-1, Anderson 1-1-0, Poulter 0-3-0. Totals: 67-9-10

UNO: Sade 16-0-5, Blaschko 15-1-4, Fairbanks 13-0-2, Limback 11-0-1, Blase 10-0-1, Leonard 1-0-0, Clarkson 1-0-0, Michalek 0-2-0, Morehead 0-1-0, Mountjoy 0-1-0. Totals: 67-5-13.

Set assists: DU 64 (Anderson 25, Poulter 24, Carrabine 6, Feliciano 5, Bartalo 2, Fobert 1), UNO 65 (Clarkson 56, Mountjoy 4, Michalek 3, Fairbanks 1, Blase 1, Morehead 1).

Photos: Meet the 2019 UNO volleyball team

1 of 17

Get the headlines from Creighton, Nebraska, UNO, high schools and other area teams.

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.
0
0
0
0
0

Commenting is limited to Omaha World-Herald subscribers. To sign up, click here.

If you're already a subscriber and need to activate your access or log in, click here.

Recommended for you

Load comments

You must be a full digital subscriber to read this article You must be a digital subscriber to view this article.

Sign Up
Log In
Purchase a Subscription