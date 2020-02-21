Lincoln — Nebraska swept Park University 5-0 to begin the beach volleyball season Friday.

Nebraska’s No. 1 pair of Lauren Stivrins and Nicklin Hames won the opening match 21-5, 21-14. Jazz Sweet and Lexi Sun followed with a 21-13, 21-7 victory, and Madi Kubik and Kenzie Knuckles won 21-9, 21-9.

The Huskers’ No. 4 team of Hayley Densberger and Callie Schwarzenbach won their match in three sets, as did the No. 5 team of Nicole Drewnick and Riley Zuhn.

The Huskers will face Park again Saturday at the Hawks Championship Center.​

The all-decade Nebraska volleyball team

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