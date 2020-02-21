...MORE ICE JAMS ARE POSSIBLE THIS WEEKEND...
...FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH MONDAY MORNING...
THE FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF EAST CENTRAL NEBRASKA, NORTHEAST NEBRASKA, AND
SOUTHEAST NEBRASKA, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN EAST
CENTRAL NEBRASKA, DODGE, DOUGLAS, SARPY, SAUNDERS, AND
WASHINGTON. IN NORTHEAST NEBRASKA, CUMING. IN SOUTHEAST
NEBRASKA, CASS.
* THROUGH MONDAY MORNING
* WARM TEMPERATURES THROUGH THIS WEEKEND COULD LEAD TO ICE
MOVEMENT ALONG THE PLATTE AND ELKHORN RIVERS. AS OF TODAY THE
HIGHEST CONCENTRATION OF ICE IS FROM THE RAILROAD BRIDGE NEAR
FREMONT TO COUNTY ROAD 11 JUST DOWNSTREAM OF NORTH BEND. IN
ADDITION, A SIGNIFICANT AMOUNT OF ICE REMAINS ALONG THE ELKHORN
RIVER NEAR SCRIBNER. RESIDENTS ALONG THESE AREAS SHOULD REMAIN
ALERT TO POSSIBLE ICE JAM FLOODING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLOOD WATCH MEANS THERE IS A POTENTIAL FOR FLOODING BASED ON
CURRENT FORECASTS.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE ALERT FOR POSSIBLE
FLOOD WARNINGS. THOSE LIVING IN AREAS PRONE TO FLOODING SHOULD BE
PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLOODING DEVELOP.
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