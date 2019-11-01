Houston — Nebraska went 5-0 Friday to sit in first place after the opening day of the Track Kat Klash.

The Huskers started the day by beating Youngstown State, then reeled off wins over Prairie View A&M, Stephen F. Austin, Alabama State and Tulane.

Nebraska finished with a pinfall total of 4,947, followed by McKendree at 4,858. The meet continues Saturday.

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