Garrett Nelson

Garrett Nelson’s attitude — the energy he brings in practice and in games, the way he executes his assignments — is big part of why he wore that Blackshirt on Tuesday.

 BRENDAN SULLIVAN/THE WORLD-HERALD

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Photos: Nebraska's Blackshirts for the 2019 season

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