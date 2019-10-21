Mohamed Barry

“Sometimes this game, it creates a cloud, and sometimes you get lost in it because of how intense everything around you is,” said Mohamed Barry, seen above tacklingMinnesota's Mohamed Ibrahim.

 RYAN SODERLIN/THE WORLD-HERALD

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Dicaprio Bootle

“We went back to emphasizing things that we did in camp,” said Dicaprio Bootle, seen above tackling Northwestern's JJ Jefferson. “And I saw our team start to take that shift, start to become better over the couple of days that we practiced.

Photos: Husker football walk-ons who've played during 2019 season

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