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“We went back to emphasizing things that we did in camp,” said Dicaprio Bootle, seen above tackling Northwestern's JJ Jefferson. “And I saw our team start to take that shift, start to become better over the couple of days that we practiced.
KAYLA WOLF/THE WORLD-HERALD
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(1) comment
Don’t believe a word in this article,it’s all BS!
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