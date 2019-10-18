John Cook

“When they do things we train and you see it, that’s the best thing as a coach,” John Cook said. “Win or lose, if they are doing the thing we train them to do it’s very rewarding as a coach.”

 KENNETH FERRIERA/THE WORLD-HERALD

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Photos: Meet the 2019 Nebraska volleyball team

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