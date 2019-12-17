Scott Frost

Scott Frost is putting together the final major pieces to his 2020 recruiting class.

 RYAN SODERLIN/THE WORLD-HERALD

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