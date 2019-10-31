Dane Leclair

Nebraska setter Nicklin Hames said they will have more challenging times ahead and it will be difficult not to miss Dane Leclair because he had such a presence in their gym. “He was here to continue to coach volleyball, and all we can do now is to continue his legacy by doing that and playing our best for him,” Hames said.

 LOYOLA ATHLETICS

Photos: Meet the 2019 Nebraska volleyball team

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