Eyes and edge rushers: Nebraska's defense searches for solution to more sacks and takeaways

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Lamar Jackson forced a fumble on a corner blitz against South Alabama in Nebraska's season opener. Northwestern was prepared for the blitz.
CHRIS MACHIAN/THE WORLD-HERALD
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