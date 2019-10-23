Eyes and edge rushers: Nebraska's defense searches for solution to more sacks and takeaways

“We’re pretty good in our stunts and the other things we do,” said Alex Davis, who has three hurries but zero sacks in 2019. “We just need to continue to get better so we can affect the quarterback even more.”

 RYAN SODERLIN/THE WORLD-HERALD
Lamar Jackson

Lamar Jackson forced a fumble on a corner blitz against South Alabama in Nebraska's season opener. Northwestern was prepared for the blitz.

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Photos: Nebraska's Blackshirts for the 2019 season

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