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“My teammates have always been confident in me,” Callie Schwarzenbach said. “It’s just me realizing and trusting that I can do my job.
KENNETH FERRIERA/THE WORLD-HERALD
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