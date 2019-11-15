Callie Schwarzenbach above

“The thrill of winning is so much fun, especially with these girls,” Callie Schwarzenbach said. “In high school, I didn’t necessarily have a group of girls that really cared as much about winning. Compared to here, it’s a way higher level and I love that. The excitement we all have is super fun.”

 KAYLA WOLF/THE WORLD-HERALD
Callie Schwarzenbach

“My teammates have always been confident in me,” Callie Schwarzenbach said. “It’s just me realizing and trusting that I can do my job.

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