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Redshirt freshman Casey Rogers saw the most action of his career against Wisconsin. "We're the defense next year," he said. "We're up."
RYAN SODERLIN/THE WORLD-HERALD
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