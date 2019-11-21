Garrett Nelson

Outside linebacker Garrett Nelson, who earned a Blackshirt as a true freshman, is one of several young players in Nebraska's defensive front making an impact early in their careers.

 KAYLA WOLF/THE WORLD-HERALD
Casey Rogers

Redshirt freshman Casey Rogers saw the most action of his career against Wisconsin. "We're the defense next year," he said. "We're up."

Photos: Nebraska's Blackshirts for the 2019 season

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