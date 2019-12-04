Megan Ballenger

Megan Ballenger has taken on just about every role possible during her career – she’s served, she’s started as a setter, she’s wound up for swings on the outside and in the middle. She’s contributed to 106 Bluejay wins (fourth-most in program history). She’ll finish inside the top 10 on CU’s all-time blocks list and the career attack percentage chart.

 Chris Machian/THE WORLD HERALD

Photos: Meet the 2019 Creighton volleyball team

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