Keeley Davis

The 31 kills by Keeley Davis last Saturday against then-No. 10 Marquette earned her the national player of the week honor.

 RYAN SODERLIN/THE WORLD-HERALD

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