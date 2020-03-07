Creighton will be playing for a share of the program's first Big East title on Saturday.

The No. 11-ranked Bluejays are hosting No. 8 Seton Hall in the CHI Health Center. Tipoff is set for 1:30 p.m.

The World-Herald will be there to provide full coverage of the game, including postgame analysis, photos and more. Follow live updates below:

While you're waiting for the start, check out some of our preview stories as well:

» Creighton's homecourt advantage has been real this season. But there's one more big test

» Chatelain: The Big East title settled in Omaha? That's as good as it gets

» Shatel: Creighton basketball certainly has history, but the future is now for the young Jays

» Scouting report: Players to watch, three keys

Photos: Georgetown at Creighton

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