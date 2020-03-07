...CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS EXPECTED THIS AFTERNOON...
.GUSTY SOUTHERLY WINDS COMBINED WITH LOW HUMIDITY AND DRY GRASSES
WILL CREATE DANGEROUS FIRE WEATHER CONDITIONS ACROSS PARTS OF
SOUTHEASTERN NEBRASKA AND SOUTHWEST IOWA. TEMPERATURES IN THE
UPPER 60S TO LOWER 70S COMBINED WITH HUMIDITIES AROUND 20 PERCENT
AND WIND GUSTS AROUND 35 MPH WILL MAKE ANY FIRES THAT START HARD
TO CONTROL.
...RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM CST THIS EVENING
FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY...
* AFFECTED AREA...IN IOWA, FIRE WEATHER ZONE 069 POTTAWATTAMIE,
FIRE WEATHER ZONE 079 MILLS, FIRE WEATHER ZONE 080 MONTGOMERY,
FIRE WEATHER ZONE 090 FREMONT AND FIRE WEATHER ZONE 091 PAGE.
IN NEBRASKA, FIRE WEATHER ZONE 051 SAUNDERS, FIRE WEATHER ZONE
052 DOUGLAS, FIRE WEATHER ZONE 053 SARPY, FIRE WEATHER ZONE
066 LANCASTER, FIRE WEATHER ZONE 067 CASS, FIRE WEATHER ZONE
068 OTOE, FIRE WEATHER ZONE 088 JEFFERSON, FIRE WEATHER ZONE
089 GAGE, FIRE WEATHER ZONE 090 JOHNSON, FIRE WEATHER ZONE 091
NEMAHA, FIRE WEATHER ZONE 092 PAWNEE AND FIRE WEATHER ZONE 093
RICHARDSON.
* WINDS...SOUTH 20 TO 25 MPH WITH GUSTS UP TO 40 MPH.
* RELATIVE HUMIDITY...AS LOW AS 20 PERCENT.
* IMPACTS...ANY FIRES THAT DEVELOP WILL GROW QUICKLY AND SPREAD
RAPIDLY. OUTDOOR BURNING SHOULD BE POSTPONED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A RED FLAG WARNING MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS
ARE EITHER OCCURRING NOW, OR WILL SHORTLY. A COMBINATION OF
STRONG WINDS, LOW RELATIVE HUMIDITY AND WARM TEMPERATURES CAN
CONTRIBUTE TO EXTREME FIRE BEHAVIOR.
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