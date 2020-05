Kate Aksyonov

Elkhorn South

Parents: Sara Aksyonov, Igor Aksyonov

Class rank: 5 out of 302

Test scores: 35 ACT, 1530 SAT

Julia Brockhouse

Omaha Skutt

Parents: Charles Brockhouse, Abbey Brockhouse

Class rank: no rank out of 181

Test scores: 35 ACT, 1570 SAT, Nat. Merit

Carly Flynn

Omaha Central

Parents: Michael Flynn, Barbara Flynn

Class rank: 1 out of 567

Test scores: 35 ACT, 1530 SAT, Nat. Merit

Evan Jay Jolley

Millard North

Parents: Jay Jolley, Stacy Jolley

Class rank: no rank out of 602

Test scores: 35 ACT, 1540 SAT, Nat. Merit

Joshua Kramer

Omaha Creighton Prep

Parents: David and Beth Kramer

Class rank: 3 out of 271

Test scores: 1570 SAT, Nat. Merit

Julia Patterson

Elkhorn South

Parents: Jenny and Andrew Patterson

Class rank: 7 out of 305

Test scores: 36 ACT, 1540 SAT, Nat. Merit

Reese Pike

Omaha Westside

Parents: Kevin Pike, Ellen Struve

Class rank: 4 out of 455

Test scores: 36 ACT, Nat. Merit

Hannah Pokharel

Millard South

Parents: Ashish and Lacy Pokharel

Class rank: no rank out of 542

Test scores: 35 ACT, Nat. Merit

Anjali Pullabhotla

Millard North

Parents: Sandhya Bhaskara and Sai Pullabhotla

Class rank: no rank out of 602

Test scores: 35 ACT, 1540 SAT, Nat. Merit

Owen Sumter

Papillion-La Vista

Parents: Bradley and Angela Sumter

Class rank: no rank out of 435

Test scores: 36 ACT

Avery James Taylor

Bellevue West

Parents: James and Amy Taylor

Class rank: 1 out of 428

Test scores: 35 ACT

Kelly Williams

Omaha Marian

Parents: David Williams, Maggie Williams

Class rank: 4 out of 166

Test scores: 35 ACT