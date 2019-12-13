Jeff Koterba’s latest cartoon: Mooove over, non-meat

...AN AREA OF FREEZING RAIN WILL AFFECT WESTERN
POTTAWATTAMIE...NORTHERN SARPY...SOUTHEASTERN WASHINGTON AND DOUGLAS
COUNTIES...
AT 838 AM CST, AN AREA OF FREEZING RAIN WAS LOCATED ACROSS PORTIONS
OF THE OMAHA METRO AREA. THE FREEZING RAIN IS EXPECTED TO LAST FOR
ANOTHER HALF HOUR TO HOUR BEFORE MOVING OUT.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
OMAHA, COUNCIL BLUFFS, BELLEVUE, PAPILLION, LA VISTA, RALSTON,
GRETNA, ELKHORN, MILLARD, CARTER LAKE, BENNINGTON, BOYS TOWN,
CRESCENT, MCCLELLAND, LAKE MANAWA STATE PARK, CHALCO, HITCHCOCK
NATURE CENTER AND NARROWS RIVER PARK.
THIS INCLUDES THE FOLLOWING HIGHWAYS...
INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 43 AND 66.
INTERSTATE 80 IN IOWA BETWEEN MILE MARKERS 1 AND 14.
INTERSTATE 80 IN NEBRASKA BETWEEN MILE MARKERS 440 AND 454.
THE FREEZING RAIN MAY QUICKLY COAT ROADWAYS WITH A THIN LAYER OF ICE
THAT MAY BE UNDETECTABLE. PLEASE USE EXTREME CAUTION, ESPECIALLY ON
BRIDGES, OVERPASSES AND AROUND CURVES. ALLOW PLENTY OF STOPPING
DISTANCE AND AVOID BRAKING SUDDENLY.
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