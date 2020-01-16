Jeff Koterba's latest cartoon: Can this Iowa couple work things out?

...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 3 AM FRIDAY TO
6 AM CST SATURDAY...
* WHAT...MIXED PRECIPITATION EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS
OF 1 TO 3 INCHES AND ICE ACCUMULATIONS OF AROUND ONE TENTH OF
AN INCH. WINDS GUSTING AS HIGH AS 50 MPH.
* WHERE...PORTIONS OF EAST CENTRAL, NORTHEAST AND SOUTHEAST
NEBRASKA AND SOUTHWEST AND WEST CENTRAL IOWA.
* WHEN...FROM 3 AM FRIDAY TO 6 AM CST SATURDAY.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. PATCHY BLOWING SNOW
COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. THE HAZARDOUS CONDITIONS
COULD IMPACT THE MORNING AND EVENING COMMUTE. GUSTY WINDS COULD
BRING DOWN TREE BRANCHES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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