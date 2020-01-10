Jeff Koterba's latest cartoon: A new twist on a fairy tale

...WINTER WEATHER ADVISORY NOW IN EFFECT FROM 9 AM THIS MORNING
TO MIDNIGHT CST TONIGHT...
* WHAT...SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 2 TO 5 INCHES.
LOCALLY HIGHER AMOUNTS ARE POSSIBLE. WINDS GUSTING AS HIGH AS
35 TO 40 MPH.
* WHERE...PORTIONS OF EAST CENTRAL AND SOUTHEAST NEBRASKA AND
SOUTHWEST IOWA.
* WHEN...FROM 9 AM THIS MORNING TO MIDNIGHT CST TONIGHT.
* IMPACTS...PERIODS OF MODERATE TO OCCASIONALLY HEAVY SNOW AND
STRONG NORTH WINDS WILL RESULT IN REDUCED VISIBILITY AND
DETERIORATING ROAD CONDITIONS THIS AFTERNOON AND EVENING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
&&
Post a comment as
Report
Watch this discussion.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Please keep it clean, turn off CAPS LOCK and don't threaten anyone. Be truthful, nice and proactive. And share with us - we love to hear eyewitness accounts.