Jeff Koterba’s latest cartoon: A long and lonely wait

...WINTER STORM WILL IMPACT REGION TODAY AND TONIGHT...
...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM NOON TODAY TO
9 AM CST WEDNESDAY...
* WHAT...MIXED PRECIPITATION EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF
1 TO 5 INCHES AND ICE ACCUMULATIONS OF UP TO ONE TENTH OF AN
INCH. WINDS GUSTING AS HIGH AS 40 MPH.
* WHERE...PORTIONS OF EAST CENTRAL AND SOUTHEAST NEBRASKA AND
SOUTHWEST IOWA.
* WHEN...FROM NOON TODAY TO 9 AM CST WEDNESDAY.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. PATCHY BLOWING SNOW
COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. THE HAZARDOUS CONDITIONS
COULD IMPACT THE EVENING AND WEDNESDAY MORNING COMMUTE.
* ADDITIONAL DETAILS...RAIN AND A MIXTURE OF SNOW AND SLEET IS
FORECAST TO TURN OVER TO ALL SNOW THIS AFTERNOON AND EVENING.
THE HEAVIEST SNOWFALL IS EXPECTED AFTER 6 PM.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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