THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* FLOOD ADVISORY FOR...
AN ICE JAM IN...
SOUTH CENTRAL DODGE COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
WESTERN DOUGLAS COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
NORTHEASTERN SAUNDERS COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
* UNTIL 500 PM CST SUNDAY.
* AT 500 PM CST, EMERGENCY MANAGEMENT REPORTED FLOODING FROM ICE JAM
BREAKING FREE NEAR BIG ISLAND ROAD AND INGLEWOOD IN SOUTHERN DODGE
COUNTY. RIVER FLUCTUATIONS OF 1 TO 2 FEET MAY BE POSSIBLE AS ICE
CONTINUES TO MOVE THROUGH THE RIVER. MINOR FLOODING ALONG THE
BANKS OF THE PLATTE RIVER DOWNSTREAM WILL BE POSSIBLE.
* SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
FREMONT, INGLEWOOD, LESHARA, CAMP EAGLE, FREMONT LAKES STATE
RECREATION AREA AND TWO RIVERS STATE RECREATION AREA.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLOOD ADVISORY MEANS RIVER OR STREAM FLOWS ARE ELEVATED, OR PONDING
OF WATER IN URBAN OR OTHER AREAS IS OCCURRING OR IS IMMINENT.
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