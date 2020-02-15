Inmates at the Nebraska State Penitentiary in Lincoln were without hot water Saturday after a pipe burst, according to a spokeswoman for the Department of Correctional Services.

Contractors were working to fix the problem, and the warden expected it to be repaired Saturday night, Laura Strimple said.

Inmates had access to cold water while the repairs were underway, she said.

Notable crime news of 2020

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