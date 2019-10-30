Prepping for the ACT exam

Papillion-La Vista High School English teacher Lori Boudreau spends part of class sharpening 11th graders’ grammar skills in preparation for the ACT. The students in Boudreau’s Honors American Literature class are, from left, Sheridan Keeler, Jenna Hoelscher, Joe McGuire and Rachel Diehm.

 JOE DEJKA/THE WORLD-HERALD
ACT test (copy) (copy)

A student takes a practice ACT exam at Millard South High School. Nebraska is one of 15 states that test all public school students.

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