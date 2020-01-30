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Sen. Michael Bennet of Colorado
THE ASSOCIATED PRESS
Former Vice President Joe Biden
BRENDAN SULLIVAN/THE WORLD-HERALD
Former New York City Mayor Mike Bloomberg
THE ASSOCIATED PRESS
Former South Bend, Indiana, Mayor Pete Buttigieg
THE ASSOCIATED PRESS
Ex-Rep. John Delaney of Maryland
THE ASSOCIATED PRESS
Rep. Tulsi Gabbard of Hawaii
THE ASSOCIATED PRESS
Sen. Amy Klobuchar of Minnesota
THE ASSOCIATED PRESS
Former Massachusetts Gov. Deval Patrick
THE ASSOCIATED PRESS
Sen. Bernie Sanders of Vermont
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Businessman Tom Steyer
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Sen. Elizabeth Warren of Massachusetts
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Technology executive Andrew Yang
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