A 26-year-old female employee of the Nebraska State Penitentiary has been arrested on suspicion of unauthorized communication with a prisoner.

This makes the third such employee arrested on suspicion of improper contact with an inmate since late February. The arrest was made by the Nebraska State Patrol.

The woman had worked with the Nebraska Department of Correctional Services for about one year.

She is being suspended from her job. Unauthorized communication with a prisoner is a felony.

Notable crime news of 2020

Read about some of the biggest and strangest crime stories in Nebraska and western Iowa.

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