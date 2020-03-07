Omaha police were investigating a shooting in North Omaha Saturday morning that left four people injured.

Officers responded to a complaint about a crowd about 3:50 a.m. near 30th Street and Ames Avenue. While en route, the call about the crowd changed to a shooting call. 

Police arrested a 22-year-old man who was running from the scene who himself had been shot. He was taken to the Nebraska Medical Center.

Three other people were injured, but one did not seek medical treatment. The other two went to local hospitals. 

Anyone with information about this incident is urged to contact Omaha Crime Stoppers at 402-444-STOP, at omahacrimestoppers.org or on the P3 Tips mobile app. Tipsters can remain anonymous.

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