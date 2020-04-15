...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 4 AM THURSDAY TO 7 AM
CDT FRIDAY...
* WHAT...SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 2 TO 5
INCHES.
* WHERE...PORTIONS OF EAST CENTRAL, NORTHEAST AND SOUTHEAST
NEBRASKA AND SOUTHWEST IOWA.
* WHEN...FROM 4 AM THURSDAY TO 7 AM CDT FRIDAY.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. THE HAZARDOUS
CONDITIONS COULD IMPACT THE MORNING OR EVENING COMMUTE. THE
HEAVY, WET SNOW COULD DAMAGE TREES AND TENT FACILITIES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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